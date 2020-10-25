Muğla’dan Japonya’ya susam ihracatı

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Gökova Havzasında yıllardır üretilen ve kaliteli yağı nedeniyle özellikle tercih edilen Muğla'nın sarı altını susam, ilk defa Menteşe İlçemizin Karabağlar Yaylasında üretilmeye başlandı. Karabağlar'da ilk kez üretilmesine karşın şimdiden yurt dışından talep gören susam, Japonya'ya ihraç edilecek.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kadın çiftçilerle buluşarak susam hasadına katıldı. Traktörün direksiyonuna da geçen Milletvekili Gökcan, ihracat müjdesini verdi.

Karabağlar Yaylasında ilk kez üretimi yapılan susamın hasadını yapan kadın çiftçilere kolaylıklar dilediklerini belirten Gökcan, "İlk hasada eşlik ettik. Üretilen susamların Japonya'ya ihraç edileceğini öğrendik. Ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Gökcan ayrıca; "Tarım ve Turizm kenti olan Yeryüzü Cenneti Muğla'mızda üreticilerimizin alternatif tarım ürünlerine yönelmesi ve bölgemize özgü tarım ürünlerinin coğrafi işaret alması için destek vermeye devam edeceğiz. Muğla'mız için çalışmaya devam ediyoruz…" açıklamasında bulundu.