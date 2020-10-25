Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

Esenyurt'ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı.

İstanbul'da gece kulübünde tepki çeken skandal görüntüler | Video