Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

haberi... 'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp virüse meydan okudular

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da virüs vaka sayısının artmasını açıklamasının ardından skandal görüntüler ortaya çıktı. haberine göre 'ta bir gece kulübünde düzenlenen partide maske takılmadığı sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Yabancı uyruklu kişilerin parti yaptığı mekanda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 25.10.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

DHA'nın aktardığı görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı. virüs vaka sayısının artmasını hiçe sayan kişiler, gece kulübünü kapatıp doyasıya eğlendi. Ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyan yabancı uyruklu kişilerin içeride nargile içtiği gözlendi. Yapılan partinin sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği tespit edildi.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

İstanbul'da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, 'ta kaydedilen görüntüler vaka sayısındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

'ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı.

İstanbul'da gece kulübünde tepki çeken skandal görüntüler | Video

Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

Çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA