Son dakika haberi... Esenyurt'ta skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler parti yapıp corona virüse meydan okudular

DHA'nın aktardığı görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı. Corona virüs vaka sayısının artmasını hiçe sayan kişiler, gece kulübünü kapatıp doyasıya eğlendi. Ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyan yabancı uyruklu kişilerin içeride nargile içtiği gözlendi. Yapılan partinin sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği tespit edildi.
İstanbul'da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler vaka sayısındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.
Esenyurt'ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı.
İstanbul'da gece kulübünde tepki çeken skandal görüntüler | Video
Çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.