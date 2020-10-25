Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 2 çocuk yangında öldü...

SAKARYA'DAN SON DAKİKA HABERİ:

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi.

BABA VE ÇOCUKLARINI İTFAİYE ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba ile çocukları Ömer Hamza (10) ve Eymen Topçu'yu (7) kurtardı.

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.