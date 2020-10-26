44 bıçak darbesiyle öldürüp arabasını çalmışlardı! O şahıslara müebbet istendi

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'da yaşayan Volkan Karakaya, arkadaşı aracılığıyla kendisini çağıran Adem A. ve kuzeni Y.A'yı alarak Belgrad Ormanı'na götürdü. İki kuzen, Karakaya'yı öldürdükten sonra Bahçeköy Yolu civarında ormanlık alana attılar.

VATANDAŞLARIN ŞÜPHESİ KATİL KUZENLERİ YAKALATTI

Defalarca bıçaklayarak öldürdükleri Karakaya'nın telefonunu ve aracını alan şüpheliler, aracı kullanamayınca yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Şüphelilere önce yardım eden vatandaşlar daha sonra şüphelenerek ihbarda bulununca cinayet ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşanan olayda; şüpheli Adem A. (18) ve Y.A. (15), Ahmet Sonğurlu'yu arayarak Göztepe Meydanı'na korsan taksi istedi. Sonğurlu, arayan numarayı Volkan Karakaya'ya vererek Göztepe Meydanı'na gönderdi. Yaklaşık bir saat sonra Karakaya, Sonğurlu'yu arayarak Belgrad Ormanı'na geldiklerini ve ne kadar ücret alması gerektiğini sordu.

SABİT KONUMDA KALINCA AİLESİ ŞÜPHELENDİ

Bu görüşmenin ardından Volkan Karakaya'dan yakınları ve çevresi bir daha haber alamadı. Karakaya'nın babası Kıyas Karakaya oğlunu arayıp ulaşamayınca Volkan Karakaya ve ağabeyi Ufuk Karakaya'nın da dâhil olduğu arkadaş grubunun birbirlerinin konumunu takip etmek için kullandıkları uygulamadan Volkan Karakaya'nın Göztepe Meydanı'ndan hareket ettikten sonra Kemerburgaz Yolundan geçtiği Bahçeköy Yolunda ise hareketsiz kaldığı görülmesi üzerine polise baba Karakaya polise kayıp başvurusunda bulundu.

Belgrad Ormanı'nda piknik yapıp evlerine dönmek için yola çıkan İbrahim Ünal, Eyüp Durna ve Murat Çakır adlı 3 vatandaş, yolda kaldığını düşündükleri bir araca gidip yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Araç içinde şüpheliler Adem A. ve Y.A. vardı. Ehliyetini yeni aldığını söyleyen Adem A, aracı çalıştıramadığını söyleyerek kendilerini Kemerburgaz Meydanı'na bırakmalarını istedi. Vatandaşlardan İbrahim Ünal, aracın direksiyonuna geçti. Diğer vatandaşlar Durna ve Çakır ise kendi araçları ile bu aracı takip etmeye başladı. Çakır ve Durna duydukları şüphe üzerine ihbar ederken arkadaşları Ünal'ı da arayarak yavaşlamasını söylediler.

Ünal Hasdal Askeri Kışlası önünde durduğu sırada polis gelmesi üzerine Adem A. ve Y.A. araçtan inerek kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheliler havaya ateş açılarak kaçmaları engellenerek gözaltına alındılar.

GASP ETTİKLERİ ARABAYI KULLANAMADILAR

Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde Bahçeköy'deki piknik alanında üzerinde anahtar olan aracı çalmak istedikleri ancak kullanmadıkları için yoldan geçen vatandaşlardan yardım istediklerini ileri sürdüler. Yaşı küçük olan şüpheli Y.A. Göktürk Polis Merkezi'ne götürülürken aracın plakasından sahibinin Kıyas Karakaya olduğu ve baba Karakaya'nın oğlu Volkan Karakaya'ya ulaşamayınca polise haber verdiği belirlendi.

Bunun yanı sıra arkadaş grubuyla birbirlerinin konumunu takip etmeye yarayan bir uygulama kullanan Karakaya'nın konumunun Göztepe Meydanı'ndan hareket ettikten sonra Kemerburgaz Yolundan geçtiği Bahçeköy yolunda ise sabit kaldığı tespit edildi.

44 BIÇAK DARBESİ!

Giysi ve ayakkabıları kanlı olan Adem A. ve Y.A'nin sorgularının devamında Karakaya ile hızlı gitmediği için tartıştıklarını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Karakaya'yı araçtan indirerek bıçakladıktan sonra Bahçeköy Yolu'ndaki ormanlık alana attıklarını ve aracını aldıklarını itiraf ettiler.

Şüphelilerin ifadesi ve Karakaya'nın arkadaşlarının kullandığı konum takip programının gösterdiği bölgeye giden ekipler, Karakaya'nın cansız bedenini buldu. Olay yerinin 30 metre ilerisinde ise üzerinde kan izleri olan bir bıçak da ele geçirildi.



Volkan Karakaya'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde birçoğu öldürücü vasıfta 44 bıçak yarası tespit edildi. Yaraların olay yeri civarında bulunan bıçakla uyumlu olduğu belirlendi.

DOSYALARI AYRILDI

'Nitelikli kasten adam öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından yargılanacak olan Şüpheli Y.A'nın dosyası, yaşının küçük olması nedeniyle ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Tutuklu bulunan şüpheli Adem A. ise; 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.

Adem A, ayrıca aynı olay ile ilgili 8 ayrı suçtan daha ceza alması bekleniyor.