Beyoğlu’nda iki grup arasında silahlı çatışma! Mahkemede öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Enes Peker başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay, 17 Haziran tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklete binen 2 kişi aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açtı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker(20) kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.



Enes Peker



ÜSTÜNLÜK KURMAK İÇİN ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Yaralı halde motosikleti bir süre sürdükten sonra duvara çarparak kaza yapan Enes Peker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, silahlı çatışma ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, çalışmalarının devamında güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve grup halinde hareket ettiklerini tespit etti. Cinayet Büro ekipleri yaptığı sokak çalışmalarında tanıkların ifadesine başvurarak iki grubunda sürekli olarak Hasköy bölgesinde gayri meşru işler yaptıklarını belirledi. Birbirlerine üstünlük kurmak için iki grup üyelerinin arasında devamlı olarak bulundukları mekanları silahla bastıkları öğrenildi. Şüphelilerin birbirlerine yaptığı eylemlerde plakasız ve başkaları adına kiralanmış otomobil ve motosiklet kullandıkları tespit edildi.





21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet güçleri, 2 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucunda iki grup üyesi toplam 11 kişinin adresini belirledi. Güven S., 16 Ağustos tarihinde Sultanbeyli'de yakalandı. Ardından 17 Ağustos Pazartesi günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Küçükçekmece, Esenyurt, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.



'ATEŞ EDEN KİŞİ BENDİM'

Karakola getirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilirken ifadeleri alınan şüpheliler İstanbul adliyesine sevk edildi. Burada nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Güven S., 'Ateş eden kişi bendim. Biz apartmanın içinden çıkarken motosikletli 2 kişinin bize baktığını gördüm. Daha sonra üzerimize ateş etmeye başladılar. Bende kendimi korumak için ateş açtım. Karanlık olduğu için saldırıyı savuşturmak amacıyla ateş ettim. Olaydan 2-3 gün sonra Enes'in hayatını kaybettiğini öğrendim ve çok üzüldüm. Amacım kimseyi öldürmek değildi' diye konuştu.

TUTUKLANDI

Mahkeme, ifade sonrası Güven S.,'nın atılı suçu itiraf etmesi üzerine ve birçok olaya karışarak sabıka kaydının bulunduğunu aynı zamanda ruhsatsız silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğunu değerlendirerek şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güven S.,. hakkındaki soruşturmaya devam ediyor.

