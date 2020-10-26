Falçatalı hırsızlar! Kamerayı kapıp polise doğru koşunca yakalandılar

İstanbul Beyoğlu'nda parkta yürüyen genç adam falçatalı hırsızların kurbanı oldu. Omzunda bulunan kamerayı kaptıran gencin yardımına yakında bulunan polisler koştu. Hırsızları kovadığı sırada polisleri gören genç, 'Kaçanlar hırsız, yakalayın' diye bağarınca polisler harekete geçti ve şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Adli makamlara sevk edilen hırsızlar tutuklanırken haklarında yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.

POLİS ARACINA DOĞRU KOŞTULAR

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Temmuz ayı akşam saatlerinde Arapcamii Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin devriye görevlerini gerçekleştirdikleri sırada şüpheliler polis aracına doğru dikkat çeken hareketlerle koşmaya başladı.

Bu sırada şüphelilerin arkasında onları kovalayan başka kişiler olduğu görüldü. Kovalayan şahıslar polislere hitaben 'Hırsız ağabey kaçanlar, yakalayın' diye bağırarak yardım istedi.

Kısa bir kovalamaca ardından kaçan şüpheliler polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca esnasında şüphelilerinden Ahmet D., çaldığı kamerayı yere attı. Şüphelinin üzerine arayan polisler suç aleti olan falçatayı buldu.

FALÇATAYLA KAMERAYI ÇALDI

Olayla ilgili ifade veren mağdur Abdülaziz B., parkta yaya olarak yürürken şüphelilerden Ahmet D.'nin kendisine falçata gösterdiğini ve omzunda takılı bulunan kamerayı hızlıca aldığını ileri sürdü. Şüphelinin diğer şüpheli ile beraber kaçmaya başladığını beyan etti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen şüpheli Ahmet D. ise savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Diğer şüpheli Dervi Cemal D. ise suçu işlemediğini ileri sürdü.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli tutuklanma talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Savcılıkça olayla ilgili başlatılan soruşturma da geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek silah niteliğindeki falçatayı göstererek 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçunu işlediklerini kaydetti.

Şüpheliler Ahmet D. ve Dervi Cemal D.'nin atılı suçtan cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.