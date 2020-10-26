İki kardeş yangında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturan iki kardeş çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde evde yalnız olan Ömer Hamza (10) ve ağabeyi Eymen (7) Topçu, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba ile çocukları Ömer ve Eymen'i kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA