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Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi

'nın Serdivan ilçesinde bir ailede korona virüs belirtileri görüldü. Aileden 2 kişi hastaneye kaldırılırken aile karantinaya alındı. Bahçe kapısından komşularına bağıran kadın, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek komşularını uyardı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:32 ABONE OL
Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi

Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi.

"BİZDE KORONA VAR GELMEYİN" DİYE SESLENDİ

Geçen hafta şehir dışından misafirliğe gelen kardeşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten kadın, bahçe kapısından komşularına seslenerek, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek seslendi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Evde yaşayan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer kişiler ise evlerinde karantinaya alındı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin yarın sabah saatlerinden itibaren sokakta aileyle temasta bulunan evlerde çalışma başlatacağı öğrenildi.

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Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi
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