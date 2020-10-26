Koronavirüs’te mutasyon kabusu: Virüsün hastalık yapma potansiyeli arttı

Dünya, koronavirüs salgınında ikinci dalgayla boğuşurken, Türkiye'de de İstanbul, Ekim sonu itibariyle yeniden virüsün en çok görüldüğü şehir oldu. Ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının görüldüğü açıklanan kent alarm veriyor. Kurallara uyulmasını isteyen uzmanlar SABAH'a konuştu.Virüs dünyada ve Avrupa'da pik yapmış durumda. Türkiye'yi dünyadan ayırmak mümkün değil. Virüsün kötü anlamda mutasyona uğradığına dair bilgiler geliyor. Yani öldürülücüğü arttı. Çok tehlikeli dönemlerdeyiz. İstanbul'da çember daralıyor. Çevremizden 10 kişi tanıyorsak 3'ü şu anda koronavirüs tedavisi görüyor. Çok dikkatli olmalıyız. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip devreye girecek. Kalabalıklardan kaçınmalı, toplu taşıma kullanmamalı, maske, mesafe, hijyen kuralına kesinlikle uymalıyız.Maalesef insanlar pandemi döneminde olduğunu unuttu. Fazla normalleşti. Maskesiz, omuz omuza ortamlara girildi. Ve vakalar patladı. 'En kötü senaryo bu mu?' diyorlar, hayır en kötü senaryo bu değil. Bunun için hastanelerin dolu, sedyelerin koridorlara taşması gerek. İtalya ve İspanya bunu yaşadı. Biz de öyle olmadı. Olmayacak. Bize düşen maske, mesafe, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak.