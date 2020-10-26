Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milas’ta ölmüş bir Akdeniz foku bulundu

Milas’ta ölmüş bir foku bulundu

’nın Milas ilçesinde, nesli tükenmekte olan foklarından biri ölü bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:48 ABONE OL
Milas’ta ölmüş bir Akdeniz foku bulundu

Muğla'nın ilçelerinden Milas'ta ölü bir Akdeniz fokuna rastlandı.

Milas'ın Güllük Körfezi'ndeki Toprak Ada'da ölü Akdeniz foku gören Yalçın Savaş adlı vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Müdürlüğün alarak aldığı ölü fok, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Nekropsisi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Burak Yirmibeş ve Özlem Yıldırım Yirmibeş ile birlikte MSKÜ Veterinerlik Fakültesi'nde araştırma görevlisi Bahri Evcim tarafından fokun ölüm sebebi araştırıldı.

Alınan örnekler analiz için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Dünyada sadece 700 kadar kalan ve 450'si Türkiye ile Yunanistan kıyılarında yaşayan Akdeniz fokunun ölüm sebebi enstitüden gelecek raporla netlik kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milas’ta ölmüş bir Akdeniz foku bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA