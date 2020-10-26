Milas’ta ölmüş bir Akdeniz foku bulundu

Muğla'nın ilçelerinden Milas'ta ölü bir Akdeniz fokuna rastlandı.

Milas'ın Güllük Körfezi'ndeki Toprak Ada'da ölü Akdeniz foku gören Yalçın Savaş adlı vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Müdürlüğün alarak aldığı ölü fok, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne kaldırıldı.



ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR



Nekropsisi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Burak Yirmibeş ve Özlem Yıldırım Yirmibeş ile birlikte MSKÜ Veterinerlik Fakültesi'nde araştırma görevlisi Bahri Evcim tarafından fokun ölüm sebebi araştırıldı.



Alınan örnekler analiz için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.



Dünyada sadece 700 kadar kalan ve 450'si Türkiye ile Yunanistan kıyılarında yaşayan Akdeniz fokunun ölüm sebebi enstitüden gelecek raporla netlik kazanacak.