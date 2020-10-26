Bakan Koca ve Başkanlar İstanbul’da artan vakalara neşter vurmak için valilikte toplandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koranayı kontrol altına almak için valilikte belediye başkanları ile bir araya geldi.





İstanbul'da her geçen gün artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da üs kurdu. Fahrettin Koca Koronavirüs vakalarının yüksek oranda olan belediye başkanları ile İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da artan Koronavirüs vakalarının önüne geçmek ve tedbirleri konuşmak ve çözüm bulmak amacıyla dün İstanbul Valiliğine geldi. Bakan Koca'yı Vali Ali Yerlikaya kapıda karşıladı. Bakan Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla İstanbul'da artan Koronavirüs vaka sayısının nasıl azaltılabileceği ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya katıldı.