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Son dakika: 'deki korona partisine baskın!

İstanbul'da koronavirüs tehlikesinin artış gösterdiği şu günlerde bazı eğlence mekanlarında şoke eden görüntüler ortaya çıkıyor. Emniyet güçleri kuralları ihlal eden işletmelere baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Son dakika haberine göre 'de  polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 08:44 Son Güncelleme: 26.10.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika: Ataşehir'deki korona partisine baskın!

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın yaptı. 06.00 sıralarında ekipler, kapalı olması gereken adreste bulunan kişilere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Mekanda bulunanlar işlem için mekandan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Mekandan çıkarılan bir kişi "Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi" diye konuştu.

49 KİŞİYE 3.180 LİRA PARA CEZASI

İşlem yapılan başka bir kişi ise "Müzisyenim. Müzisyenler 5 aydır işsiz" diye konuştu. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

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Son dakika: Ataşehir'deki korona partisine baskın!
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