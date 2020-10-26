Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika haberi: Ankara'da sağlık çalışanlarına ve polise taşlı saldırı gerçekleşti. Olayda 20 saldırgan gözaltına alındı. Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin intihar ettiğini duyan yakınları hastane bahçesinde toplanmaya başladı.