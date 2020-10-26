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haberi | 'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

'da intihar eden ve hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Gelen haberine göre; aynı kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerini de bahçesinde taş yağmuruna tuttu. Olayda 3 polis memurunu yaralanırken, 3 polis otomobili de zarar gördü. Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:23 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:03 ABONE OL
Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

haberi: 'da sağlık çalışanlarına ve polise taşlı saldırı gerçekleşti. Olayda 20 saldırgan gözaltına alındı. Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma () Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin intihar ettiğini duyan yakınları bahçesinde toplanmaya başladı.

Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

HASTANE BAHÇESİNDEN POLİSLERE TAŞ ATMAYA BAŞLADILAR

Sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin yakınları, gençle ilgilenmedikleri bahanesi ile sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekiplerine de zorluk çıkaran kalabalık, bahçesinden polislere taş atmaya başladı.

Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

ÇEVİK KUVVET GÖZALTINA ALDI

Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırı sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 3 ekip otomobili de zarar gördü.

Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!

Gözaltına alınan kalabalık grup emniyete götürülürken, polisin bahçesindeki önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.

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Son dakika haberi | Ankara'da şok olay! Sağlık çalışanlarına ve polise saldırdılar: Çok sayıda gözaltı var!
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