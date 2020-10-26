Son dakika haberi: Kuzenini pompalı tüfekle vurdu; eve gelip duş aldı! Üzerine kan sıçrayınca...

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer E. aralarında husumet bulunan Mesut E. ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında evde başlayan sözlü tartışma sokakta devam etti. Gerginliğin artması ile Mesut E., Muammer E.'yi kalça kısmından bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, Mesut E. bu kez pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmalar isabet eden Muammer E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Muammer E.'yi ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.