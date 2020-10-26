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haberi: Şişli metrosunda raylar arasına düştü üzerinden 2 vagon geçti! Yaralı olarak kurtuldu...

Az önce gelen haberine göre metro istasyonunda genç kız talihsiz bir şekilde rayların arasına düştü. Genç kız hastaneye kaldırılırken, kızın üzerinden iki vagonun geçtiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından yeni bilgiler paylaşıldı. Mucize kurtuluşun ardından yaşananlar cep telefonlarına çekildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattıç İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:27 Son Güncelleme: 26.10.2020 14:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Şişli metrosunda raylar arasına düştü üzerinden 2 vagon geçti! Yaralı olarak kurtuldu...

İstanbul'un en çok kullanılan metro istasyonlarının birinde korkunç bir olay yaşandı. Şişli Mecidiyeköy metrosunda genç kız, rayların arasında düştü. İki vagonun da üstünden geçtiği kız, görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Üzerinden iki vagon geçen kızın ağır yara almaması ve hayatta kalması mucize olarak değerlendirildi. Son dakika bilgisine göre genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu.

SON DAKİKA HABERİ: RAYLAR ARASINA DÜŞEN KIZIN O ANLARI KAYDEDİLDİ!

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi. Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberi: Şişli metrosunda raylar arasına düştü üzerinden 2 vagon geçti! Yaralı olarak kurtuldu...
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