Son dakika haberi: Şişli metrosunda raylar arasına düştü üzerinden 2 vagon geçti! Yaralı olarak kurtuldu...

İstanbul'un en çok kullanılan metro istasyonlarının birinde korkunç bir olay yaşandı. Şişli Mecidiyeköy metrosunda genç kız, rayların arasında düştü. İki vagonun da üstünden geçtiği kız, görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Üzerinden iki vagon geçen kızın ağır yara almaması ve hayatta kalması mucize olarak değerlendirildi. Son dakika bilgisine göre genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu.

SON DAKİKA HABERİ: RAYLAR ARASINA DÜŞEN KIZIN O ANLARI KAYDEDİLDİ!

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi. Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.