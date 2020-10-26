Son dakika: Otobüste iğrenç olay! Sapığı şoför yakaladı...

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de Halk Otobüsünde genç bir kıza otobüsten indiği sırada bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.