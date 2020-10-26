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Son dakika: Otobüste iğrenç olay! Sapığı şoför yakaladı...

'de halk otobüsüne binen genç kız, araçtan indiği sırada 33 yaşındaki B.K. isimli şahsın cinsel saldırısına uğradı. Sapık adamı otobüs şoförü kovalayarak yakaladı. Son dakika haberine göre polis ekiplerince gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika: Otobüste iğrenç olay! Sapığı şoför yakaladı...

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de Halk Otobüsünde genç bir kıza otobüsten indiği sırada bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

SAPIK ADAM TUTUKLANDI

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli 33 yaşındaki B.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Otların arasında uyuyan genç hayatının şokunu yaşadı

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Son dakika: Otobüste iğrenç olay! Sapığı şoför yakaladı...
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