Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü baskın: 23 tarihi eser ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde flaş gelişme yaşandı. Tarihi eser kaçakçılarına yapılan suçüstü baskında 23 adet değişik dönemlere ait tarihi eser ele geçirildi.



Batman Merkez ve Sason ilesinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları harekete geçti.

Şahıslara yönelik Batman'da suçüstü basın yapan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları, 23 adet değişik dönemlere ait tarihi eser ele geçirdi. Olay ile ilgisi bulunan şahıslara hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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