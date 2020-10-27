29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri

Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak. İnsanların, yakınları ile arasına mesafe girdiği için mesajlar ve sözler daha fazla önem kazanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri paylaşmak isteyenler, bayrama neredeyse saatler kala araştırma yapmaya başladılar. Bu başlık altında, 2020 29 Ekim Cumhuiryat Bayramı ile ilgili kısa, uzun sözler ve şiirler yer almaktadır. Beğendiğiniz görsel ile birlikte Cumhuriyet Bayramı şiiri ya da sözünü, istediğiniz platformda kolayca paylaşabilirsiniz.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ
Bayramda olacak etkinliklerde görev alacak olan öğrenciler şimdiden şiirleri araştırmaya başladı.
Bayramın yaklaşması ve 29 ekim şiirlerine ilginin artması ile birlikte bizde en güzel 29 ekim şiirlerini bu başlık altında derledik.
Bu başlık altında okul öncesi, ilkokul (1. 2. 3. 4. sınıflar), ortaokul (5. 6. 7. 8. sınıflar), lise düzeyinde Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilir ve bunlar arasından seçim yapabilirsiniz. Şiirler arasında kısa olarak nitelendirebileceğimiz 1,2,3 kıtalık ve uzun diyebileceğimiz 4,5,6,7 kıtalık şiirler de yer almaktadır.
İşte en güzel 29 ekim şiirleri...
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
Yirmi dokuz ekim günü
Kutlanir cumhuriyet bayrami
İnsanlarin elinde türk bayraklari
Yirmi dokuz ekim günü
Sende katil onlara
Unutma yirmi dokuz ekimi
Sevin,eğlen,oyna
Yirmi dokuz ekim günü
Duysun tüm dünya sesini
Yirmi dokuz ekim günü
Ün salsin kurtulan ülkemiz
Yirmi dokuz ekim günü
Demet Kılınç
29 Ekim günü canlanır,
Evimin önü.
Bayraklar açılır,
Neşe saçılır
Anne çocuk,
Nine torun.
Koşarız meydana halk,
Oyunu zeybek oynarız severek
Oynadıkça coşarız,
Eylenceye eylence katrız.
Tören bitince dağlırız
Neşeyle evlerimize
29 Ekim
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.
Ali Püsküllüoğlu
Cumhuiryet Bayramı
Albayrağin gölgesinde,
Şen türküler gür sesinde.
Karamanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayrami var.
Yüreğine şunu, kazdir,
29 ekim yazdir.
Ne yapilsa gene azdir,
Cumhuriyet bayrami var.
Bak sevinçden koşanlara,
Akin akin koşanlara.
Sende katil koşanlara,
Cumhuriyet bayrami var.
İrem Nur Ateş
29 Ekim
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Dağ, taş, dere, ova, çay;
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
Asker, işçi, okullu
Neşe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
N. Necati ÖNGAY
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,
Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,
Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,
Bugün senin bayramın sevinip coşmak hakkın,
Türkün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,
Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,
Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,
Kutlayalım milletçe coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet
Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,
İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,
Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,
Türk Milleti asildi; erdem, fazilet buydu,
Hürriyet, bağımsızlık bizde, var olan huydu,
Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Şevki Kayaturan
CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.