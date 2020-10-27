BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkmaya hazırlanıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu ile BİM market, bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Marketin bu haftaki kataloğunda, temizlik, hijyen ürünleri, kahvaltılık gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla bulunuyor. Ayrıca BİM aktüel ürünler kataloğu, 65 inç Smart LED Tv başta olmak üzere pek çok teknoloji ürünü ile teknoloji severlerinde yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Peki, BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu



BİM 30 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 30 Ekim BİM haftanın indirimli ürünler listesi...