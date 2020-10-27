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Bir dönem terörle anılıyordu, şimdi raftinge ev sahipliği yapıyor

Hakkâri’deki Zap Vadisi’nde yer alan 'nda, Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları başladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:49 ABONE OL
Bir dönem terörle anılıyordu, şimdi raftinge ev sahipliği yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dün 'Hakkâri'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın' startını verdiği ve Hakkâri Valiliği, Hakkâri Belediyesi ve Rafting Federasyonu'nun organizasyonu olan "Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası", yıllarca terörle anılan Zap Vadisi'nde gerçekleştirildi. 12 ilden 35 takım ve 350 sporcu ile birlikte yaklaşık 500 kişinin katıldığı şampiyonada, sporcular derece almak için kıyasıya yarıştı.

Türkiye-Irak arasında yer alan Zap Suyu'nda 30 Ekim tarihine kadar Açık Yaş Kadın, Açık Yaş Erkek ve Karma kategorilerinde nehir inişi, slalom ve RX disiplinlerinde kıyasıya bir yarışma sergilenecek.

Türkiye Rafting Federasyonu Milli Takımlar Baş Antrenörü ve Yarışma Direktörü Savaş İzmirli, birçok ilden sporcunun başarılı olabilmek için ter döktüğünü belirterek, "Biz 500 kişiye yakın bir ekiple buradayız. Güzel bir organizasyon oluyor, her şey yolunda. Buraya gelmek sporcularımız için büyük bir heyecan. Zap, adrenalin dolu bir yer. İnşallah turizme büyük katkısı olur. Sporun ruhunda kardeşlik var. Burada birçok ilden sporcu var. Batı illerinden buraya gelenler, güzel dostluklar kurdu. Bu etkinliğin aynısını batı illerinde de gerçekleşmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir dönem terörle anılıyordu, şimdi raftinge ev sahipliği yapıyor
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