Bodrum'da son dakika olayı! İnternetten sipariş ettiği alkol sahte çıktı

"JANDARMAYA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Kız kardeşinin sahte alkol nedeniyle yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken Bodrum Gündoğan'da jandarmaya şikayetçi olduğunu belirten Dağıtman, "Kız kardeşim ile beraber Gündoğan'da yaşayan kişi ile Jandarma Karakoluna gittik. Kargo ile gelen alkollerin numunelerini jandarmaya şikayetçi olarak teslim ettik. İki gün önce jandarmaya telefon açtım. Kolilerin üzerindeki telefonları kendim hiç aramadım. Benim kardeşim sizin yüzünüzden bu hale düştü gibi telefon açmadık. Adli makamlar görevini yapsın diye. Jandarma karakoluna aradığımda işlemin ne durumda olduğunu sordum. 'Yelda hanımın ifade vermesini bekliyoruz' dediler. Kız kardeşimin şu anda bilincinin kapalı olduğunu ve hayat mücadelesi verdiğini söyledim. Kardeşim ölürse işlemin başlamadığını söyledim. Bu insanlar hala bunu satıyorlar ise sattıkça da insan hayatını öldürmeye devam edecekler. Bunda önce suçlu aramaktan ise bunu yapanları önce bulup imha etmeniz gerekiyor dedim. Ama işlem hala o pozisyonda duruyor" dedi.