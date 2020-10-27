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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve listesi BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. Vatandaşlarımız bilgileri için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 05:03 Son Güncelleme: 28.10.2020 05:03 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen depremler sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre meydana gelen depremler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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