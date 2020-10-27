Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen depremler sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.



DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)



28 Ekim 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre meydana gelen depremler şöyle;