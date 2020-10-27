Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

ALTINDAN PAHALI

Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, "Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.





3 TON TAŞTAN 50 - 100 KİLO DEĞERLİ TAŞ ÇIKIYOR

Bir ağaçtan 3 tona yakın taş çıktığını altını çizen Yenisoy açıklamalarını şöyle tamamladı: "3 tona yakın ağaç opalinden yaklaşık 50 - 100 kilogramı renkli çıkıyor. Geri kalan kısım ise kahverengi diyeceğimiz cinsten çıkıyor. O nedenle bizim için önemli olan renkli kısmını bulabilmek. Bu nedenle kesim, işlemesi önemli"