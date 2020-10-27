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Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur !

Küçük kedideki büyük cesaret gündem oldu. 'da park halindeki ekip otosuna tırmanıp tepe lambasının üzerine çıkan kediyi, memurları mama ile beslendi. İl Emniyet Müdürlüğü o anları 'Minnoş güvenli limanda' notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, beğeni topladı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 17:15 Son Güncelleme: 27.10.2020 17:30 ABONE OL
Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

Kentte denetim ve kontrole çıkamaya hazırlanan trafik polisi ekipleri, park halindeki ekip otosunun tepe lambası üzerinde olduğunu fark etti. Ekipler, tırmandığı sırada bagaj kapağı kısmındaki yapışkanlı etiketlere zarar verdiğini tespit ettiği hayvana dokunmadı.

Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

memurları, aldıkları mamayı koydukları kapla, aracın tepe lambasında oturan kediye verdi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan , doyduktan sonra uzaklaşıp, gözden kayboldu.

Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polislerinin o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

Kedinin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda 'Trafik aracına tırmanmak mı? Küçük , büyük cesaret. Minnoş güvenli limanda. Bize de karnını doyurup sevmek düştü' ifadelerine yer verildi.

Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

Takipçileri gülümseten paylaşıma hayvanseverler, 'Atın nezarete bir gün karnı doysun hayvancığın', 'Karnını doyurmak şartıyla suçu üstlenmiş gibi görünüyor', 'Bugünkü araç nöbeti de anlaşılan' gibi espirili yorumlarda bulunarak, polislere teşekkür etti.

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Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!
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