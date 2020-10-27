Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

Takipçileri gülümseten paylaşıma hayvanseverler, 'Atın nezarete bir gün karnı doysun hayvancığın', 'Karnını doyurmak şartıyla suçu üstlenmiş gibi görünüyor', 'Bugünkü araç nöbeti kedi de anlaşılan' gibi espirili yorumlarda bulunarak, polislere teşekkür etti.