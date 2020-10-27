Ekip otosunun tepe lambasına çıkan cesur kedi!

Kentte denetim ve kontrole çıkamaya hazırlanan trafik polisi ekipleri, park halindeki ekip otosunun tepe lambası üzerinde kedi olduğunu fark etti. Ekipler, tırmandığı sırada bagaj kapağı kısmındaki yapışkanlı etiketlere zarar verdiğini tespit ettiği hayvana dokunmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polislerinin o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kedinin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda 'Trafik aracına tırmanmak mı? Küçük kedi, büyük cesaret. Minnoş güvenli limanda. Bize de karnını doyurup sevmek düştü' ifadelerine yer verildi.
Takipçileri gülümseten paylaşıma hayvanseverler, 'Atın nezarete bir gün karnı doysun hayvancığın', 'Karnını doyurmak şartıyla suçu üstlenmiş gibi görünüyor', 'Bugünkü araç nöbeti kedi de anlaşılan' gibi espirili yorumlarda bulunarak, polislere teşekkür etti.