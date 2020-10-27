Ekmek arası eroin servisi!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda şüpheli 2 şahıs bir miktarı ekmek arasına gizlenmiş vaziyette, 4 parça halinde 38 gram Eroin maddesi, 1 gram toz esrar maddesi, 770 TL para ve Hassas terazi ile yakalanarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımına yönelik Ekim ayı içerisinde toplam 167 kişiye Adli işlem yapıldığı ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.