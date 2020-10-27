Göktürk’e Karakol yapıldı, Birde ilkokul sözü verildi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultanlıların güvenliği ve huzuru için Göktürk Mahallesi'ne yeni karakol binası inşa edildi. Eğitim içinde bir ilkokul yapılacağı sözü verildi.



GÖKTÜRK KARAKOL BİNASI TAMAMLANDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Şubat 2019 tarihinde Göktürk'te ve Alibeyköy'de yeni karakol binası yapılacağı sözünü vermişti. Kısa bir aradan sonra çalışmalara başlandı ve Göktürk Karakol binası tamamlandı.



"GÖKTÜRK'TEN SONRA SIRA ALİBEYKÖY'DE"



Göktürk karakol binasının son düzenlemelerini yerinde inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Göktürk'ten sonra sırada Alibeyköy'ün olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Seçim öncesi Sayın İçişleri Bakanımız halkımızın huzurunda söz vermişti. Bir Alibeyköy'ün üs bölgesinde, bir de Göktürk'te karakol binası yapılacaktı. Göktürk yapıldı bitti. Alibeyköy'dekinin mülkiyet sorununu çözdüğümüzde inşallah oraya da başlayacağız. Göktürk'ümüze hayırlı olsun."



İLKOKULLA İLGİLİ MÜJDE YAKINDA



Göktürk karakol binasından sonra bölgede incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken, semte yeni ilkokul yapımıyla ilgili çalışmalara yakında başlanacağı müjdesini verdi.