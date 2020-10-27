Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Göktürk’e Karakol yapıldı, Birde ilkokul sözü verildi

’e Karakol yapıldı, Birde ilkokul sözü verildi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultanlıların güvenliği ve huzuru için Mahallesi’ne yeni karakol binası inşa edildi. Eğitim içinde bir ilkokul yapılacağı sözü verildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:50 ABONE OL
Göktürk’e Karakol yapıldı, Birde ilkokul sözü verildi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultanlıların güvenliği ve huzuru için Göktürk Mahallesi'ne yeni karakol binası inşa edildi. Eğitim içinde bir ilkokul yapılacağı sözü verildi.

GÖKTÜRK KARAKOL BİNASI TAMAMLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Şubat 2019 tarihinde Göktürk'te ve Alibeyköy'de yeni karakol binası yapılacağı sözünü vermişti. Kısa bir aradan sonra çalışmalara başlandı ve Göktürk Karakol binası tamamlandı.

"GÖKTÜRK'TEN SONRA SIRA ALİBEYKÖY'DE"

Göktürk karakol binasının son düzenlemelerini yerinde inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Göktürk'ten sonra sırada Alibeyköy'ün olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Seçim öncesi Sayın İçişleri Bakanımız halkımızın huzurunda söz vermişti. Bir Alibeyköy'ün üs bölgesinde, bir de Göktürk'te karakol binası yapılacaktı. Göktürk yapıldı bitti. Alibeyköy'dekinin mülkiyet sorununu çözdüğümüzde inşallah oraya da başlayacağız. Göktürk'ümüze hayırlı olsun."

İLKOKULLA İLGİLİ MÜJDE YAKINDA

Göktürk karakol binasından sonra bölgede incelemelerde bulunan Başkan Deniz Köken, semte yeni ilkokul yapımıyla ilgili çalışmalara yakında başlanacağı müjdesini verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göktürk’e Karakol yapıldı, Birde ilkokul sözü verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA