Jandarmadan definecilere suçüstü

Eskipazar İlçesine bağlı bir köyde definecilerin kaçak kazı yaptığına yönelik ihbar üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.Ö., K.M., E.D. ve S.K. suçüstü yakalandı.



Olay yerinde yapılan aramada yakalanmış 1 jeneratör, 1 adet delici-kırıcı matkap, 2 baret, 1 motorlu makara ve 1 su tahliye dalgıcı ile çeşitli kazı malzemeleri ele ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bilirdi.

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