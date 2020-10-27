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Jandarmadan definecilere suçüstü

’ün Eskipazar ilçesinde izinsiz define kazısı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:48 ABONE OL
Jandarmadan definecilere suçüstü

Eskipazar İlçesine bağlı bir köyde definecilerin kaçak kazı yaptığına yönelik ihbar üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.Ö., K.M., E.D. ve S.K. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada yakalanmış 1 jeneratör, 1 adet delici-kırıcı matkap, 2 baret, 1 motorlu makara ve 1 su tahliye dalgıcı ile çeşitli kazı malzemeleri ele ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bilirdi.

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Jandarmadan definecilere suçüstü
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