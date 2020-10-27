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Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi | 'in ilçesinde boşanma aşamasındaki astsubay 'nun eşinin iş yerinde yaptığı olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Eşinin iş yerine giderek tabancasını art arda ateşleyen Köksal Doğru karısı ve 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Yaşanan korkunç olaydan 55 gün sonra Doğru'nun vurduğu Gizem Önal da tedavi gördüğü hastanede 55 gün sonra yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:39 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 'in ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay 'nun (44), kuaför dükkanı işleten eşinin iş yerinde yaptığı olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Doğru'nun vurduğu Gizem Önal da tedavi gördüğü hastanede 55 gün sonra yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Sevgi Mahallesi'nde meydana geldi. Astsubay , boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kadın kuaför salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi.

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Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal (26) ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na (39) isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.

Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti

55 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın öldüğünü duyan yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Astsubay koca dehşet saçmıştı! Katliamda bir kişi daha hayatını kaybetti
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