Son dakika: Tornavida ile eve girip anne oğula dehşeti yaşattılar! Çarşafla geldi çarşafsız kaçtı





EVE GİRİP ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADILAR



Bağcılar'da ikamet eden Suriyeli Azize Ö. (65) ve Yusuf E. (16)'nin evine 16 Ekim günü tornavida yardımı ile giren iki kişi anne ve oğlun ellerini ayaklarını bağladı. Yüzü maskeli ve çarşaflı kadınla bir adam evde bulunan 700 gram altın, 20 bin lira ve 8 bin doları alıp kaçtı. Güçlükle iplerden kurtulan anne oğul polise haber verdi.