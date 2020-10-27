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Son dakika: Tornavida ile eve girip anne oğula dehşeti yaşattılar! Çarşafla geldi çarşafsız kaçtı

Son dakika gelen haberde İstanbul Bağcılar’da tornavida ile açtıkları eve giren 2 kişi anne ve oğlun ellerini ayaklarını bağlayıp yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyalarını gasp edip kaçtı. Şüphelilerden kadın olanın çarşaf giyip eve girdiği evden çıkınca kılık değiştirdiği görüntüler ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:16 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:36 ABONE OL
Son dakika: Tornavida ile eve girip anne oğula dehşeti yaşattılar! Çarşafla geldi çarşafsız kaçtı

Bağcılar'da bir eve maskeli ve çarşaflı iki kişi evde bulunan anne ve oğluna dehşeti yaşattı. Ellerini ayaklarını iple bağladıktan sonra evdeki arsa parası olan yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası ve nakit parayı alıp kaçtı. Gasp Büro Ekipleri çarşafla eve girip çıktıktan sonra kılık değiştiren kadın Hana A. ve eşi Muhammed A' ile birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



EVE GİRİP ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADILAR

Bağcılar'da ikamet eden Suriyeli Azize Ö. (65) ve Yusuf E. (16)'nin evine 16 Ekim günü tornavida yardımı ile giren iki kişi anne ve oğlun ellerini ayaklarını bağladı. Yüzü maskeli ve çarşaflı kadınla bir adam evde bulunan 700 gram altın, 20 bin lira ve 8 bin doları alıp kaçtı. Güçlükle iplerden kurtulan anne oğul polise haber verdi.



ARSA PARASININ PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri anne ve oğlun ifadesine başvurdu. İddiaya göre eve çarşafla giren bir kadın bir erkek ellerini ayaklarını bağlayıp Suriye'deki arsa satışlarından elde ettikleri parayı alıp kaçtığını söyledi. Mağdurlar arsanın satıldığını dünürlerinden başka kimsenin bilmediğini söyleyince ekipler akrabalarını markaja aldı.



AKRABALARI ÇIKTI

Gasp Büro ekipleri yaklaşık 9 kilometrelik kamera görüntüsü inceledi. İncelenen görüntülerde eve giren iki kişi farklı adreslere dağılıp kılık değiştirdikleri görülüyor. Çarşafla eve giren kadının bir süre sonra çarşafı çıkardığı adamın ise kıyafet değiştirdiği görüldü. Çalışmaların devamında görüntülerde eve giren şüphelilerin ailenin büyük oğlundan bir süre önce ayrılan gelinlerinin amcası Muhamed A. (38) ve eşi Hana A. (29) oldukları tespit edildi. Gasp Büro Ekipleri Sakarya'da adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Ekipleri diğer şüphelilerden ailenin gelinlerinin annesi olan Safa F. kardeşi Cuma F. ve amcası Ahmet A'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. 5 Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Tornavida ile eve girip anne oğula dehşeti yaşattılar! Çarşafla geldi çarşafsız kaçtı



ÇARŞAFLA GİRİP ÇARŞAFSIZ ÇIKTI

Öte yandan konuyla ilgili ortay çıkan görüntülerde eve giren şüphelilerden Hana A.'nın çarşafla girip çıktıktan sonra üzerini değiştirdiği görüntüler ortaya çıktı.

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Son dakika: Tornavida ile eve girip anne oğula dehşeti yaşattılar! Çarşafla geldi çarşafsız kaçtı
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