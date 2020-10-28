Bu sene 29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ne zaman başlıyor?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yılı olması vesilesiyle 29 Ekim kaç gün tatil sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene 29 Ekim Perşembe gününe geliyor. Yani Çarşamba günü yarım gün ve Perşembe günü resmi tatil olacak. Dinlenmek için tarihleri netleştirmek isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; 29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim'de resmi kurumlar kapalı olurken 28 Ekim yani bir önceki gün yarım gün çalışılıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.
Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. Böylelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yapmak isteyenler 1 buçuk gün izinli sayılır.