Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rutin yol kontrolleri yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
LAHMACUN İÇERİSİNDE 800 GRAM ESRAR BULUNDU
Aramada yolculardan M.Y'ye ait poşetteki lahmacunun arasına gizlenmiş 800 gram esrar maddesi bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.