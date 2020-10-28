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'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi

'nın Gazipaşa ilçesinde rutin yol kontrolleri yapan ekipleri, bir otobüsü durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otobüste arama yapıldı. Aramalar sonucunda lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:56 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:18 ABONE OL
Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rutin yol kontrolleri yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.

LAHMACUN İÇERİSİNDE 800 GRAM ESRAR BULUNDU

Aramada yolculardan M.Y'ye ait poşetteki lahmacunun arasına gizlenmiş 800 gram esrar maddesi bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.

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Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi
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