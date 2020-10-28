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Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı

’in Edremit ilçesinde metruk binada madde bağımlılarının kullandığı ileri sürülen ahşap evde çıktı

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:49 ABONE OL
Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı
Olay akşam saatlerinde, İbrahimce Mahallesi 386 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibinin belirlenemediği metruk binada çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ahşap evdeki yangın, kısa sürede söndürülürken ev küle döndü.

Görgü tanıklarına göre, yangının binayı kullanan kimliği belirsiz madde bağımlısı kişilerin yaktığını ileri sürüldü. Mahalle sakinleri, ilçede bu tarz yerlerin denetlenmesini, madde bağımlılarının bu tarz yerleri kullanmamalarının sağlanmasını istediler.

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Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı
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