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'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi

’da 2,5 yaşındaki ’nın bayrak sevgisi hem duygulandırdı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:07 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:25 ABONE OL
Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi

Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde annesi Esin Yamaç Erten ile yürüyüşe çıkan 2,5 yaşındaki Ada Mila, direkteki Türk bayrağını gördü.

Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi | Video

Bunun üzerine Mila, 'Kırmızı bayrak benim mi, bu kırmızı bayrak benim için' diyerek heyecanla bayrağa doğru gitmeye başladı. Annesi ise o an cep telefonu kamerası ile kayda girdi. 'Bu benim bayrağım' diyen Mila, bayrak direğine sarılarak, "Seni çok seviyorum bayrağım" dedi.
O anların görüntülerini izleyenler hem duyulandı hem de yüzlerinde tebessüm oluştu.

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Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi
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