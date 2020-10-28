Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde annesi Esin Yamaç Erten ile yürüyüşe çıkan 2,5 yaşındaki Ada Mila, direkteki Türk bayrağını gördü.

Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi | Video

Bunun üzerine Mila, 'Kırmızı bayrak benim mi, bu kırmızı bayrak benim için' diyerek heyecanla bayrağa doğru gitmeye başladı. Annesi ise o an cep telefonu kamerası ile kayda girdi. 'Bu benim bayrağım' diyen Mila, bayrak direğine sarılarak, "Seni çok seviyorum bayrağım" dedi.

O anların görüntülerini izleyenler hem duyulandı hem de yüzlerinde tebessüm oluştu.