Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

Sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim A. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, jandarma da, olay yerinde inceleme yaptı.