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’da ! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:10 ABONE OL
Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti.

Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

Kaza, -Malatya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesine giden İbrahim A. yönetimindeki Tofaş marka 23 EV 278 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki wolkswagen marka 44 LA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

Tofaş marka aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti

Sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim A. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, jandarma da, olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ’da feci kaza! Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti
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