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'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi 'nu (39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:09 Son Güncelleme: 28.10.2020 23:35 ABONE OL
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi 'nu (39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ile aralarında husumet bulunan bir kişi Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, ismi öğrenilemeyen şüpheli Ekşioğlu'na tabancasıyla 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Silah sesini duyan komşuları iş yerine geldiğinde, Ekşioğlu'nu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Savcının incelemesinin ardından Ekşioğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurum'u morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ekşioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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