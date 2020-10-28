İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Ekşioğlu ile aralarında husumet bulunan bir kişi Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, ismi öğrenilemeyen şüpheli Ekşioğlu'na tabancasıyla 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı.