Mevlid Kandili ile ilgili hadisler: Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?

Peygamber efendimizin doğduğu gün olan ve bugün idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde binlerce vatandaş kandile dair hadisleri ve ayetleri araştırmaya başladı. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 11. gününe denk gelen bu anlamlı tarih Diyanet'in yayınladığı takvime göre 28 Ekim Çarşamba gecesi (bu gece) idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir? İşte Mevlid Kandili ile ilgili hadisler…

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur " (Ahzap 70-71)

-Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun . -'Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..

-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...