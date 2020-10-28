Mübarek Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, neden kutlanır?

Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. "Mevlid-i Nebi" olarak da anılan kandil gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol dualar edilecek. Müminler camilerde namazlarını kılarken Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili araştırmalar yapacak. İnsanın en ulvi duygularının beslendiği Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, neden kutlanır? İşte detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi olarak bilinir…
İşte Mevlid Kandili anlam ve önemi…
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
Mevlid Kandili'nde Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.