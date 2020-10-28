Mübarek Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, neden kutlanır?

Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. "Mevlid-i Nebi" olarak da anılan kandil gecesinde eller semaya yükselecek ve bol bol dualar edilecek. Müminler camilerde namazlarını kılarken Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili araştırmalar yapacak. İnsanın en ulvi duygularının beslendiği Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, neden kutlanır? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi olarak bilinir…

İşte Mevlid Kandili anlam ve önemi…