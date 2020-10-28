SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji'den sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

Son Dakika Haberi… MGM önümüzdeki günler için hava durumu uyarısında bulundu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havalara bırakacak. MGM, özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın'da 4 gün boyunca sürecek yağışlardan sonra kar soğuklarının başlayacağını belirtti. Haberimizin içerisinden MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilirsiniz…
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin yayınladığı önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ve olumsuz hava uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu;
28 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
29 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
30 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU