SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji'den sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

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HABERİ! Meteoroloji'den ve uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

’den , ve kar soğukları uyarısı geldi. önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ülkenin batı kesiminde yarından itibaren, etkisini kaybedeceği açıklandı. MGM, özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın’da 4 gün sürecek yağışların ardından kar soğuklarının yaşanacağını belirtti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:48 Son Güncelleme: 28.10.2020 09:49 ABONE OL
MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

Haberi… önümüzdeki günler için uyarısında bulundu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havalara bırakacak. MGM, özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın'da 4 gün boyunca sürecek yağışlardan sonra kar soğuklarının başlayacağını belirtti. Haberimizin içerisinden MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilirsiniz…

AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! KAR SOĞUKLARI GELİYOR…

Meteoroloji'nin yayınladığı önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ve olumsuz hava uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İşte 'nin 5 günlük raporu;

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

28 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

29 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

30 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

31 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

1 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji'den sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…
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