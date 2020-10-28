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nedir? ?

Mübarek olması dolayısıyla Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan nasıl getirilir sorusunun yanıtı aranıyor. Mevlid Kandili'nin ibadetleri arasında yer alan nedeniyle sorusunun yanıtını arayanlar için ? Salavat nedir? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:20 ABONE OL
Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

Bugün idrak edilen nedeniyle çekmenin önemi araştırılmaya başlandı. Mevlid Kandili'nin ibadetleri arasında yer alan bu durum nedeniyle haberimizin içerisinden , nasıl getirilir sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

SALAVAT NEDİR? SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

sorusunun yanıtı şu şekilde;

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

SALAVAT NEDİR?

, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir.

Genellikle Hz. Muhammed'in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımıdır.

EN YAYGIN SALAVAT

En yaygın biçimleri "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir. Kur'an'da Ahzab Suresi'nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed'in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

SALAVAT NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir. Salavat Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

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Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?
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