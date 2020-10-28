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haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! "Zarar veririm" demişti...

haberleri… Dün ’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Konya’da yaşayan 27 yaşındaki , nişanlısı ve annesi Gülya Barutçu’yu ateş ederek öldürdü. Anne ve kızı tabanca kullanarak öldüren katil, olayın ardından intihar etti. İğret ve Güzelsoy, Nisan ayında evlenmeyi planladığı fakat pandemi sebebiyle düğünlerinin ertelendiği ve daha sonra genç kadının süreç içerisinde nişanlısından ayrıldığı belirlendi. İşte duyanları şaşkına çeviren son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 28.10.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Zarar veririm demişti...

haberi… 'in silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki ve annesi Gülya Barutçu, dün olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine geldiği otomobille kaçan İğret, bir süre sonra aracını terk edip başka bir araçla kaçmaya devam etti. Olaydan saatler sonra intihar etti, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin ayrıntıları içeren

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geldiği otomobille kaçan Ömer İğret, bir süre sonra aracını terk edip, başka bir araçla kaçmaya devam etti.

Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Zarar veririm demişti...

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra da yakınlarına ve ağabeyine haklarını helal etmesi konusunda mesaj atan İğret, ağabeyine Selahattin Eyyübü Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bulunduğu konumu mesaj olarak attı. Ardından ağabeyi ve polis, belirtilen adrese gidip araç içinde başına silah dayayıp bekleyen İğret'i ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra başına dayadığı tabancayla otomobilden inen İğret, aracının yanına oturdu. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen İğret, 'Bu dünyamı ve ahiretimi yaktım. Yaşamanın bir anlamı kalmadı' deyip tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan İğret, hazırda bekletilen ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Zarar veririm demişti...

PANDEMİ NEDENİYLE NİSAN AYINDAKİ DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLER

5 yıldır birlikte olan nişanlı çiftin pandemi nedeniyle nisan ayında yapmayı planladıkları düğünü ertelediği, ardından 'un nişanlısından ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduğu belirtilen 'in, Güzelsoy'un Bursa ve Sakarya'da yaşayan ailesi ve yakınlarıyla görüşmeye gittiği ve ''Ben onu çok seviyorum. Ayrılamam. Eğer bu iş biterse ya kızınıza ya kendimize zarar veririm'' dediği öğrenildi.

Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Zarar veririm demişti...

KORUMA KARARI İÇİN BAŞVURDUĞUNU ÖĞRENİNCE EVİN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

'in dün ile telefonla konuşup, barışma isteğini yenilediği ve Güzelsoy'un sosyal medya hesaplarında yeni arkadaşlar eklemesine tepki gösterdiği öğrenildi. Barışma isteğini geri çeviren Güzelsoy da, olaydan yaklaşık 2 saat önce annesiyle birlikte polis merkezine gidip eski nişanlısı hakkında şikayetçi olup, koruma kararı için başvurdu. Bunu duyan İğret'in de arkadaşından aldığı araçla Güzelsoy'un evinin önüne gidip,beklediği ve ardından da silahla saldırdığı belirlendi.

Fotoğraf: Büşra Gizem Güzelsoy

Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Zarar veririm demişti...

BURSA'DA DEFNEDİLECEK

Vücudunun 3 yerine mermi isabet eden Bürşa Gizem Güzelsoy ile 2 mermi isabet eden annesi Gülya Barutçu'nun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! "Zarar veririm" demişti...
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