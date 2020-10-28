Son dakika haberi: Ayrıldığı nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! "Zarar veririm" demişti...

Son dakika haberi… Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu, dün olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine geldiği otomobille kaçan İğret, bir süre sonra aracını terk edip başka bir araçla kaçmaya devam etti. Olaydan saatler sonra intihar etti, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin ayrıntıları içeren son dakika haberi…

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geldiği otomobille kaçan Ömer İğret, bir süre sonra aracını terk edip, başka bir araçla kaçmaya devam etti.