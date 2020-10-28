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Son dakika haberleri: Arkasında "Sadece sevdim" notu bırakan öğretmen etti!

Son dakika haberleri... 'da resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşında B. misafir olarak gittiği evde borusuna çarşafla asılı bir halde bulundu. Kübra öğretmen "Sadece sevdim" yazılı bir not bırakarak ettiği ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Kübra öğretmenin doğal gaz borusun asılı bir çarşafla intihar ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:21 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:23 ABONE OL
Son dakika haberleri: Arkasında Sadece sevdim notu bırakan Kübra öğretmen intihar etti!

Son dakika: Samsun'da korkunç bir intihar olayı yaşandı. Resim öğretmeni olan Kübra B.'nin arkadaşının evinde arkasında bir not bırakarak hayatına son verdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, Kübra'nın bir doğal gaz borusuna asılı bir çarşafla intihar ettiğini ifade etti.

"SADECE SEVDİM" NOTUNU BIRAKARAK İNTİHAR ETTİ

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir ana okulunda resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Kübra B., girdiği bunalım sonucu misafir olduğu arkadaşının evinde geriye "Sadece sevdim" yazılı not bırakarak kendini çarşafla doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Eve gelen ev sahibi M.Y., Kübra B.'yi oda girişindeki doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri: Arkasında "Sadece sevdim" notu bırakan Kübra öğretmen intihar etti!
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