Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar: İşte tüm bilgiler...

Tesbih namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar vatandaşlar aracılığı ile araştırılıyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid kandili yaklaşırken vatandaşlar bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın huzuruyla dolup taşacak. Kandil akşamları yapılabilecek ibadetlerden biri de ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen Tesbih olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Her rek'atında yetmiş beş defa "sübhânallāhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek'atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü't-tesbîh) adı verilirken yarın idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde binlerce Müslüman bu ibadeti gerçekleştirecek…