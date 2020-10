Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? İslam âlemi için çok özel bir yeri olan Mevlid Kandilini bu gece idrak edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Bu gecede birçok ibadeti yerine getirecek olan Müslümanlar, 'Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Tesbih namazı kılınışı nasıl, saat kaçta kılınır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte teşbih namazı kılınışı ve diğer detaylar;

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- üyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

Sizler için derlediğimiz haberimizde tesbih namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu bilgisine yer verirken merak ettiğiniz detayları hazırladık;