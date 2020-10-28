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Uluslararası Hemşireler Konseyinden flaş açıklama

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 44 ülkeden 1500 hemşirenin yaşamını yitirdiğini, dünya genelinde ise virüsten 20 binden fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:43 Son Güncelleme: 28.10.2020 22:02 ABONE OL
Uluslararası Hemşireler Konseyinden flaş açıklama

130 ülkeden yaklaşık 20 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "ICN'nin kendi yaptığı bir analiz, küresel olarak vakaların yaklaşık yüzde 10'unun sağlık çalışanları arasında bulunduğunu gösteriyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, dünyadaki 195 ülkenin sadece 44'ünde 1500 hemşirenin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, dünya genelinde virüsten 20 binden fazla sağlık çalışanının hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

"STANDART VE SİSTEMATİK VERİ TOPLANMASI' ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

ICN yöneticilerinden Howard Catton, video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte veri paylaşmayan ülkelere sert tepki gösterdi.

Catton, şunları kaydetti: "Bu salgın sırasında, tıpkı 1. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi çok sayıda hemşirenin hayatını kaybetmesi şok edici bir durum. Mayıstan beri 'sağlık çalışanlarının enfeksiyonları ve ölümleri hakkında standart ve sistematik veri toplanması' çağrısında bulunuyoruz ve bunun hala gerçekleşmemesi bir skandaldır."

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Uluslararası Hemşireler Konseyinden flaş açıklama
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