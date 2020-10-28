Bugün 28 Ekim İstanbul borsa tatil mi, yarım gün çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul borsa açık mı olacak?

Yarın ve Perşembe günlerini etkileyen resmi tatil bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanıyor. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlar toplamda 1,5 günlük resmi tatile girecek. Vatandaşlar konuya dair detayları merak ederken yatırımcılar ise İstanbul Borsa'nın açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediliyor. Peki, Yarın 28 Ekim İstanbul borsa tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul borsa açık mı olacak?

İSTANBUL BORSA YARIN ÇALIŞIYOR MU? CUMHURİYET BAYRAMI'NDA İSTANBUL BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.



Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

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