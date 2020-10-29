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110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi

Hendek İlçe Devlet Hastanesinde korona virüsü yenen 110 yaşındaki , yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:31 ABONE OL
110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi

Yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Sami Ay'ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay'a da korona virüs testi yapıldı.

YAKLAŞIK 10 GÜN SÜREN TEDAVİSİ SONRASINDA...

Test sonucu pozitif çıkan 110 yaşındaki kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 110 yaşındaki Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.

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110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi
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