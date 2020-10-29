112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 3 bin çağrıdan 2 bin 650’si asılsız

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrılar hakkında bilgi veren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, günlük 3 bin çağrının yüzde 85'inin asılsız çağrı olduğunu ifade etti.

SABAH'a açıklamalarda bulunan, Prof. Dr. Bentli, itfaiyeyi, polisi, jandarmayı arayanlardan oluşuyor ama bu kesimin çoğunluğu maalesef duyarsız birtakım insanların sırf dalga geçmek adına, muhabbet etmek adına aradıkları söyledi.

YÜZDE 93'LERİ GÖRMÜŞTÜ

Şu anda şehir merkezinde 20, ilçelerde 17 tane 112 istasyonunun bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

112 Acil Çağrı Merkezi'ni muhabbet için arayan maalesef böyle bir kesim var. Bu kesimin bazıları bilmeden itfaiyeyi, polisi, jandarmayı arayanlardan oluşuyor ama bu kesimin çoğunluğu maalesef duyarsız birtakım insanların sırf dalga geçmek adına, muhabbet etmek adına aradıkları da oluyor. Oranlarımız yaklaşık yüzde 92'leri, yüzde 93'leri görmüştü. Oranlar giderek azalmakla birlikte hala yüzde 85 gibi çok yüksek bir oranda asılsız çağrı alıyoruz. Şu anda şehir merkezinde 20, 17 tane de ilçelerimizde istasyonumuz var. Her iki ilçe merkezi yani ve 'deki 20 tane istasyonumuz günlük ortalama 250 vaka taşırken, diğer küçük olan 11 ilçemizdeki 17 istasyonumuz ise günlük 75 vaka taşıyor. Asılsız ihbarların ne kadar çok geldiğini bu rakamlarla rahat bir şekilde görmüş oluyoruz. Yaklaşık 3 bin çağrının 350 gibi günlük vakaya çıktığımız oluyor" dedi.

HER ÇAĞRI BİR HAYATIR

Bentli açıklamasının devamında ise şunları söyledi; "Vatandaşlarımızdan her boşa aranan bir çağrı, gerçek bir çağrıya dönmemizi, ulaşmamızı geciktiriyor. Bilindiği gibi bazı hastalıklarda saniyeler bile çok önemli olduğu için bu duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan istiyoruz" diye konuştu.