29 Ekim bugün resmi tatil mi? Bugün okullar tatil mi, bankalar açık mı? PTT ve kargolar çalışıyor mu

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29 Ekim ? Bugün okullar tatil mi, bankalar açık mı? PTT ve kargolar çalışıyor mu

Resmi Gazete'deki karar niteliğindeki yazı sonrası 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. , resmi tatil mİ? Bu sorular hem öğrenciler hem de özel sektör çalışanlarının cevap beklediği konu başlıkları arasında yer alıyor. Yarın, Cumhuriyetin 97. yılını kutlayacağız. Kamu dairelerinde, devlet dairelerinde bugün yarım gün çalışma esas alınacak. çalışıyor mu şeklindeki soruların cevaplarını da özel olarak hazırladığımız içeriğimizde cevapladık...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:50 Son Güncelleme: 29.10.2020 09:51 ABONE OL
Bugün resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, bugün okullar, PTT ve bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu?

resmi tatil mi? Bu soru dün akşamın ve bu sabahın en çok merak edilen araştırılan konu başlıkları arasında yer alırken özel bankalar ile kamu bankalarının açık olup olmayacağı da özellikle sosyal medyadan yoğun şekilde takip ediliyor. Aynı şekilde noter, PTT, kargolar ve bankalar bugün tatil mi, çalışıyor mu? Bu soruların cevaplarını ve 28 Ekim Çarşamba yarım gün kararı ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde...

RESMİ GAZETE KARARI: BUGÜN YARIM GÜN MÜ? NOTER, BANKALAR VE KARGOLAR AÇIK MI?

Bugün resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, bugün okullar, PTT ve bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu?

Resmi Gazete kararıyla 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olduğu belirtildi. Buna göre tüm devlet daireleri, kaymakamlıklar, belediyeler yarım gün çalışacak. Kamu kuruluşlarının yanı sıra bankaların bugün açık olup olmadığı da oldukça merak ediliyor. Bugün bankalar yarım gün çalışacak. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları öğle 13:00'te kapanacak.

PTT VE NOTERLER BUGÜN AÇIK OLACAK MI?

Aynı şekilde bankalar gibi PTT ve noterler de öğlene kadar hizmet verecek. Sabah 09:00'da açılan PTT ile noterler öğlen 13:00'e kadar hizmet verecek. Kargolar için de aynı sistem geçerli. Kargolar da yarım gün hizmet verecek.

Bugün resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, bugün okullar, PTT ve bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet bayramı dolayısıyla resmi tatil olduğu için tüm devlet daireleri, özel sektördeki bankalar, kargolar, noterler, PTT bayileri ve adliyeler tamamen kapalı olacak. Çalışma düzeni Cuma günü eskiye dönecek.

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29 Ekim bugün resmi tatil mi? Bugün okullar tatil mi, bankalar açık mı? PTT ve kargolar çalışıyor mu
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