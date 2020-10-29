30 Ekim Cuma resmi tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Bu sene, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil geçerli olacak. Söz konusu resmi tatil kamu kurumları ile birlikte banka ve kargo kuruluşlarında da geçerli olacak. Peki 29 Ekim tatili ne zaman bitecek? 30 Ekim Cuma günü resmi tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yani 28 Ekim Çarşamba ve 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek.

Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.