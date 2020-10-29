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Cuma resmi tatil mi? tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan , her yıl coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet’in ilan edildiği tarih olan 29 Ekim’de resmi tatil uygulanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 29 Ekim’in yanı sıra ’de de yarım günlük resmi tatil geçerli oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin bir buçuk gün olması birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Cuma resmi tatil mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:17 ABONE OL
30 Ekim Cuma resmi tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Bu sene, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil geçerli olacak. Söz konusu resmi tatil kamu kurumları ile birlikte banka ve kargo kuruluşlarında da geçerli olacak. Peki 29 Ekim tatili ne zaman bitecek? 30 Ekim Cuma günü resmi tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yani 28 Ekim Çarşamba ve 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek.

Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

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30 Ekim Cuma resmi tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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