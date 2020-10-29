Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışında 61 yat boğazda yelken açtı

Yarış öncesinde, İstanbul Valisi Ali Yerlika sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı. Vali Yerlikaya start öncesinde; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını iletiyoruz. Puruvanız neta, rüzgarınız kolayına, rotanız Cumhuriyet olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Vira bismillah" dedi. Vali Yerlikaya,, daha sonra başlangıç sirenini çaldı.

Dolmabahçe Sarayı'nın önünde başlayan "Cumhuriyet" etabına Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 61 yat ve 650 sporcu katıldı. İlk parkurda yatlar İstanbul Boğazı'nda kuzey yönünde ilerledi. Yatlar boğazdaki parkurun ardından Galataport'a dönerek ikinci turu gerçekleştirecek. Yatlar ilk etabın finalini Moda burnunda bitirecek. 31 Ekim cumartesi günü Adalar parkurunda 'Mavi Vatan Kupası' etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım pazar günü ise, Kalamış Koyu'nda 'Barbaros Hayreddin Paşa Kupası' etabı ile etkinlik sona erecek. Gerçekleştirilecek üç etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı ödülünü kazanacak.